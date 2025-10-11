Espert ingresó 420.000 dólares más en 2019

Hasta ahora se sabía que Espert recibió 200.000 dólares de Machado a principios de 2020, en el marco de un contrato de un millón de dólares. Sin embargo, salieron a la luz documentos que constan en oficinas públicas que revelan que el diputado libertario ingresó al país 420.000 dólares el 25 de octubre de 2019, dos días antes de las elecciones presidenciales.

El 3 de julio había ingresado otros 20.000 dólares, según publicó El Destape. Es decir, que en entre julio y octubre de ese año ya tenía 440.000 dólares.

Según reconoció el propio diputado, entre enero y febrero de 2020, Machado le giró otros 200.000 dólares con la excusa de una asesoría a una minera guatemalteca que nunca concretó. Con esos tres movimientos, el excandidato de la Libertad Avanza sumó 640.000 dólares en sus cuentas en apenas 8 meses.

La cronología es clave: según su declaración jurada, una semana después de ingresar los 420 mil dólares compró su casa de 250 metros cuadrados en el barrio de San Isidro.