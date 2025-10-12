Kicillof marca distancia de Milei y conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, conmemoró este 12 de octubre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y se diferenció abiertamente del Gobierno nacional, que decidió reinstalar la denominación de “Día de la Raza”, celebrando la llegada de Cristóbal Colón a América como el momento en que “la civilización prevaleció sobre el salvajismo”. La postura oficialista, cargada de un sesgo eurocéntrico y negacionista de los pueblos originarios, generó críticas en distintos sectores sociales y políticos.

“En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad”, expresó Kicillof en su cuenta de X, reafirmando un compromiso que contrasta con el discurso presidencial.

La fecha había sido resignificada en 2010, cuando un decreto de Cristina Fernández de Kirchner reemplazó la noción de “raza” por la de “diversidad cultural”, reconociendo la pluralidad de identidades que conforman la nación. El retroceso impulsado por Milei no solo desconoce esa conquista simbólica, sino que también exhibe la orientación ideológica de su gobierno.

En este contexto, la decisión de Kicillof de sostener la conmemoración, aparece como un gesto político de resistencia frente a la narrativa oficial. Mientras el Gobierno nacional insiste en imponer un relato que divide y simplifica, la provincia de Buenos Aires busca reafirmar un horizonte de inclusión y respeto. La disputa por el sentido de una fecha revela, en definitiva, la profundidad de las diferencias entre un proyecto que reivindica la diversidad y otro que la niega.