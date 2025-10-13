Alertan por el rescate de EE. UU.: “Nueva deuda que estrangula”

Una lapidaria evaluación de la ayuda económica de Donald Trump al gobierno argentino puso en alerta a los legisladores de Estados Unidos. Se trata de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) titulado “El rescate de Scott Bessent al gobierno de Javier Milei: nueva deuda que estrangula y limita el desarrollo nacional de Argentina”.

El documento advierte que “desde finales de 2024, el gobierno del presidente Javier Milei ha recurrido a flujos financieros temporales e insostenibles para sostener su régimen cambiario y posponer un inevitable ajuste de la balanza de pagos”. En este sentido, destaca que “estas medidas no han abordado las debilidades estructurales de Argentina; simplemente han ganado tiempo”.

A su vez, el estudio remarca que la “frágil situación” económica se sostuvo gracias al financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de 14.000 millones de dólares este año. Al respecto, alerta que “estos fondos se han utilizado principalmente para apuntalar el mercado cambiario y financiar el pago de la deuda, en lugar de fortalecer la economía real”.

Además, señala que el deterioro de la situación financiera y cambiaria tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre pasado. El informe indica que, desde esa fecha, “el Gobierno ha comprometido casi 15 000 millones de dólares para mantener un tipo de cambio artificialmente bajo”. Los mecanismos usados fueron las ventas e intervención en futuros del Banco Central y la cobertura directa de parte del Tesoro nacional.

El estudio llega a la conclusión que la cifra de gasto de dólares para mantener su precio exageradamente bajo asciende a 92.600 millones de dólares desde el inicio del mandato de Javier Milei.

Ante este panorama, el CEPA manifiesta que el acuerdo con Estados Unidos no busca “estabilizar” la economía sino “rescatarla”: “El gobierno busca una garantía respaldada por Estados Unidos para cubrir los pagos de capital con vencimiento en enero y julio de 2026. Dicho apoyo constituiría, en efecto, un nuevo rescate, no para estabilizar la economía argentina, sino para apuntalar un modelo financiero regresivo e insostenible basado en entradas especulativas, garantías externas y sobrevaluación de la moneda”.

Demócratas buscar evitar el salvataje

El bloque demócrata del Senado de Estados Unidos presentó un proyecto de ley para evitar que la administración de Donald Trump brinde asistencia económica a la Argentina.

La iniciativa “NoArgentina Bailout Act”, presentada por Elizabeth Warren y respaldada por legisladores como Tim Kaine, Bernie Sanders y Cory Booker, propone prohibir al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para operaciones de rescate financiero.

Desde el sector demócrata aseguran que el paquete de asistencia no busca estabilizar la economía argentina, sino proteger las apuestas de fondos privados como BlackRock, Fidelity y Pimco.

“Es un rescate a los ricos disfrazado de ayuda internacional”, señaló Warren en un comunicado.