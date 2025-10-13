Otra semana complicada para Milei en el Congreso

Ante la estrategia del oficialismo de no convocar al tratamiento de proyectos de otros bloques, la oposición en Diputados consiguió el emplazamiento de sus iniciativas a comisiones. En consecuencia, esta semana habrá una inusual y cargada actividad en plenarios, que incluirán el inicio del debate del Presupuesto 2026.

A pesar que La Libertad Avanza tomó aire en la última sesión donde la ley anti-DNU deberá volver al Senado pese a una nueva derrota oficialista en las votaciones, el Gobierno nacional enfrenta otra semana complicada. Este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, será interpelado para conocerse los detalles del acuerdo con Scott Bessent. A él se suman la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo de las coimas c.

Sin embargo, la mayor preocupación del oficialismo radica en el llamado a Guillermo Francos. La oposición apunta al jefe de Gabinete por el decreto que promulgó la ley de emergencia en discapacidad pero en su artículo segundo no la efectivizó. Este miércoles hubo media sanción para derogar ese artículo y sobre el jefe de Gabinete ya recae una advertencia de moción de censura, que implicaría la remoción de su puesto.

Aún así, el debate más importante que se abre es la ley de Presupuesto 2026. El Congreso, y principalmente los gobernadores, ya cuentan con antecedentes sobrados para sospechar que en Casa Rosada podrían omitir sancionar una ley y volver a administrar partidas con discrecionalidad. Es por eso que se aprobó el emplazamiento de dos encuentros semanales, con el fin de dictaminar un proyecto en una séptima reunión, fechada para el 4 de noviembre.

Senado

Por el lado de la Cámara Alta, ya se discute la posibilidad de una sesión ante las elecciones para aprobar definitivamente el proyecto que reforma el régimen de DNU. No obstante, la prioridad pasa por otro lado para esta semana: evitar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina con las herramientas parlamentarias que existen.

En consecuencia, se impulsaron la definición de autoridades de la Bicameral que realiza el seguimiento de privatizaciones y convocaron a un plenario de comisiones para declararla como bien estratégico y no enajenable.