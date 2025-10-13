Denuncian que Nación recortó 84% la inversión pública

A través de su cuenta personal de X, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, denunció un brutal recorte de la inversión pública por parte del gobierno de Javier Milei.

Según los gráficos que presentó, la inversión nacional en infraestructura en los primeros nueve meses del 2025 fue de 1,5 billones de pesos. Este número representa un 30,7% menos en relación con el mismo periodo del año pasado. Si se lo compara con el promedio entre 2019 y 2023, la caída es del 84,1%. En número nominales, en 2021 se destinó 10,8 billones de pesos, en 2022 9,9 billones, en 2023 9,4 billones, y en 2024 descendió a 2,1 billones.

“Las escuelas, viviendas, mejores rutas, gasoductos, plantas de agua potable no son importantes para este Gobierno nacional”, expresó López al respecto.

En este camino, el funcionario destacó que las funciones más afectadas son vivienda, educación y agua potable, donde el desplome roza el 100%: “Es decir, la inversión en infraestructura de estas áreas es prácticamente nula”.

A su vez, el gasto de capital en energía y transporte también sufre caídas “alarmantes”, superiores al 60%.

“No hay país viable sin inversión en infraestructura. Cada día sin inversiones redunda en peores instalaciones y rutas más inseguras. El Gobierno nacional está rifando el presente y el futuro de los argentinos”, sentenció el ministro.