Empresarios exigen devaluar

El empresario Eduardo Costantini se refirió al salvataje del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Milei. Al respecto, aseguró que es necesario una “devaluación”, y la consideró “buena” como “primera reacción” para desactivar una dinámica “muy negativa para los mercados financieros y el país”, en referencia a la corrida que sufrió el gobierno después de perder en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Ante este panorama, consideró que con el actual tipo de cambio Argentina no puede “acumular reservas y liberar absolutamente el cepo”. Al respecto, planteó que el Gobierno deberá hacer “una modificación en el margen de la política cambiaria”.

“La esperanza que yo tengo es que tengamos un periodo intermedio, de transición en la política cambiaria”, reiteró Constantini, en diálogo con Radio Mitre. En este camino, advirtió que la baja de impuestos es difícil que sea tan rápida para sostener en el largo plazo el tipo de cambio actual.

Por otro lado, Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC, la principal cámara cerealera del país, fulminó este martes el acuerdo con el gobierno de Trump.

En ese sentido, resumió que “Argentina y Estados Unidos somos competidores”, dado que son dos países que poseen un sector primario desarrollado y que por lo tanto exportan los mismos bienes agrícolas. “Para nosotros, la administración Trump es hoy un dolor de cabeza”, reconoció.