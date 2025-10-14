Alerta por el ingreso de tropas estadounidenses en la Costa bonaerense

El gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por la llegada de tropas estadounidenses a la Costa Atlántica, maniobra autorizada de manera irregular por Javier Milei.

Como bien informó diario Hoy, la controversia se inició el 30 de septiembre pasado con el decreto 697/2025, mediante el cual el Ejecutivo nacional autorizó el ingreso de Fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada de Estados Unidos para participar junto con efectivos argentinos del Ejercicio Tridente. Se trata de una operación militar combinada que se de­sarrollará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en distintas bases del país, incluidas Mar del Plata, Bahía Blanca y Ushuaia.

Además, según la disposición, la Armada Argentina será la encargada de financiar la estadía de las tropas extranjeras, con un presupuesto estimado de $60.211.157.

Ante esto, la administración de Axel Kicillof presentó un pedido de informes ante el Ministerio de Defensa de la Nación para conocer los alcances del decreto.

Vale precisar que el artículo 75 inciso 28 de la Constitución establece que solo el Congreso puede permitir el ingreso y egreso de tropas extranjeras al territorio argentino, por lo que la habilitación por decreto presidencial encendió todas las alarmas. “Habilitar por DNU el ingreso y egreso de tropas extranjeras establece un precedente bastante riesgoso”, advirtió el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa de este lunes.