ATE denunció sueldos de privilegio para militantes libertarios

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, acusó al Gobierno nacional de “blanquear la incorporación de militantes libertarios con remuneraciones extraordinarias”. Según el dirigente, la medida busca habilitar ingresos de funcionarios cercanos al oficialismo con sueldos altos, lo que “vulnera derechos adquiridos” y “profundiza la desigualdad dentro de la administración pública”.

A partir de la denuncia, Aguiar cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmante de la resolución, y recordó que ATE había propuesto concursos públicos y antecedentes para transparentar el acceso al empleo estatal. Para el gremio, la decisión “distorsiona la realidad salarial, rompe la equiparación escalafonaria y retrocede en derechos laborales”.

El sindicalista también apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni, a quien acusó de sostener un “doble discurso sobre el empleo público”, al tiempo que denunció que la medida “profundiza la precarización” en el sector.