El Wall Street Journal cuestionó el rescate de EE. UU. y pidió dolarización

La visita del Presidente Javier Milei a Washington, donde se reunirá con Donald Trump para consolidar el respaldo financiero de Estados Unidos (ver página 5), quedó atravesada por un inesperado golpe de opinión del influyente Wall Street Journal. Bajo el título “Argentina: país correcto, rescate equivocado”, el diario cuestionó la lógica del auxilio norteamericano y advirtió que, sin una reforma monetaria profunda, la asistencia solo servirá para dilapidar recursos.

El texto, difundido en la previa del encuentro bilateral, no solo puso en duda la eficacia del rescate, sino que reabrió el debate sobre la dolarización, una promesa de campaña que Milei relativizó en los últimos meses y que el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó de plano. La distancia entre el discurso electoral y la práctica de Gobierno volvió a quedar expuesta ante un escenario internacional que no perdona inconsistencias.

Un rescate bajo sospecha

El Journal reconoció que las reformas iniciales de Milei lograron ordenar el presupuesto y enviar señales pro-mercado. Sin embargo, advirtió que la inflación, todavía por encima del 30%, erosiona cualquier expectativa de estabilidad. En ese contexto, el apoyo del Tesoro estadounidense aparece como un salvavidas de corto plazo, incapaz de resolver el problema estructural del país y mucho menos de garantizar autonomía.

“El rescate tirará dólares buenos y traerá pesos malos, si no hay una reforma monetaria en Buenos Aires”, afirmó la editorial, sintetizando la desconfianza de los mercados frente a un plan económico que se sostiene más en gestos que en medidas consistentes.

La crítica no apunta solo a la fragilidad del peso, sino también a la decisión oficial de postergar la discusión sobre la dolarización, convertida durante la campaña en una de las principales banderas de Milei y que hoy se revela como un atajo hacia la pérdida de soberanía.

El análisis tuvo repercusión inmediata en otros medios financieros de Estados Unidos y Europa, que retomaron la advertencia sobre la falta de un ancla monetaria. Bloomberg y Financial Times coincidieron en que el Gobierno argentino enfrenta una “crisis de credibilidad” y que cualquier auxilio externo será insuficiente si no define una estrategia clara.

La contradicción oficial y el costo político

El Wall Street Journal señaló que la indefinición sobre la política monetaria podría convertirse en un factor de desgaste político de cara a las elecciones legislativas. Según el diario, la inestabilidad del peso sin un horizonte claro, podría abrir una ventana de oportunidad a la oposición.

La crítica internacional llega en un momento en que el Gobierno nacional busca mostrar fortaleza junto a Trump, En ese contexto, la editorial dejó al descubierto que la ayuda externa no disipa las dudas sobre la viabilidad del programa económico argentino.

Así, la administración libertaria enfrenta un dilema cada vez más visible: rifar la soberanía mediante una dolarización que ata el destino nacional a otra bandera, o seguir mendigando rescates externos que apenas postergan la crisis. La impaciencia de los mercados deja en claro que el tiempo político comienza a jugar en contra.