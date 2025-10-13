Taiana: “Milei es una marioneta de los poderes tradicionales”
El candidato de Fuerza Patria cuestionó el pacto del Gobierno libertario con EE. UU.
Rodeado de dirigentes sindicales, Jorge Taiana encabezó un acto en la CGT. Desde el salón Felipe Vallese, el excanciller instó a defender “los derechos de los trabajadores” frente a los intentos de reforma laboral impulsados por el gobierno de Javier Milei.
En su discurso, Taiana aseguró que “hay peronismo para rato” y destacó la presencia de una nueva generación militante. También cuestionó la apertura indiscriminada de exportaciones, el acuerdo financiero con Estados Unidos y el rol del presidente Milei, a quien calificó como “marioneta de los poderes tradicionales multinacionales”. Según el dirigente, el proyecto oficial “ha fracasado” y “dejó al pueblo en la pobreza y la informalidad”.
El candidato advirtió que la liberalización comercial “llevará a la quiebra a las pymes” y calificó como “triunfo ficticio” la baja de la inflación. Además, comparó el pacto con Trump con el histórico Roca-Runciman de 1933, al que definió como un sometimiento a intereses externos. También rechazó la intención del Gobierno nacional de impulsar una reforma laboral en 2026 y sostuvo que “no se pueden quitar derechos en un contexto de ajuste y caída del consumo”.
En el encuentro también hablaron Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, y Hugo Moyano (hijo). Palazzo criticó el superávit fiscal por lograrse “a costa de menos empleo, salud y educación”, mientras que Moyano denunció que las reformas laborales responden a “la receta del FMI” y buscan limitar el derecho a huelga.