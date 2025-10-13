Taiana: “Milei es una marioneta de los poderes tradicionales”

Rodeado de dirigentes sindicales, Jorge Taiana encabezó un acto en la CGT. Desde el salón Felipe Vallese, el excanciller instó a defender “los derechos de los trabajadores” frente a los intentos de reforma laboral impulsados por el gobierno de Javier Milei.

En su discurso, Taiana aseguró que “hay peronismo para rato” y destacó la presencia de una nueva generación militante. También cuestionó la apertura indiscriminada de exportaciones, el acuerdo financiero con Estados Unidos y el rol del presidente Milei, a quien calificó como “marioneta de los poderes tradicionales multinacionales”. Según el dirigente, el proyecto oficial “ha fracasado” y “dejó al pueblo en la pobreza y la informalidad”.

El candidato advirtió que la liberalización comercial “llevará a la quiebra a las pymes” y calificó como “triunfo ficticio” la baja de la inflación. Además, comparó el pacto con Trump con el histórico Roca-Runciman de 1933, al que definió como un sometimiento a intereses externos. También rechazó la intención del Gobierno nacional de impulsar una reforma laboral en 2026 y sostuvo que “no se pueden quitar derechos en un contexto de ajuste y caída del consumo”.

En el encuentro también hablaron Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, y Hugo Moyano (hijo). Palazzo criticó el superávit fiscal por lograrse “a costa de menos empleo, salud y educación”, mientras que Moyano denunció que las reformas laborales responden a “la receta del FMI” y buscan limitar el derecho a huelga.