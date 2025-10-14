El Gobierno reducirá el presupuesto para la lucha contra el narcotráfico

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo prevé una reducción de recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico. Según la comparación con el presupuesto vigente, los programas vinculados a la prevención, investigación y operativos perderán en total $18.000 millones.

El Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, que concentra tareas de prevención y desarticulación de organizaciones criminales, pasará de $103.551 millones en 2025 a $79.494 millones en 2026.

En esa línea, el programa de Políticas de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, encargado de investigaciones sobre delitos como trata de personas, contrabando, tráfico de armas y lavado de activos, dispondrá de $4.276 millones, por debajo de los $4.278 millones de 2025. En términos reales, implica un ajuste mayor si se considera la inflación proyectada.

En contraste, el Programa de Seguridad Federal, que incluye la prevención y conjuración del narcotráfico, crecerá de $43.394 millones a $49.621 millones.

El ajuste también alcanza al control de fronteras, que reducirá su presupuesto de $417.252 millones a $414.165 millones. Este programa tiene a cargo la vigilancia de pasos internacionales, el patrullaje en zonas limítrofes y el apoyo a organismos de control del Estado.

Con la reasignación prevista, programas clave contra el narcotráfico y la criminalidad organizada enfrentarán una importante reducción en sus recursos.