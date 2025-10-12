Según especialistas, la inflación de septiembre superaría el 2%

El Indec difundirá esta semana el IPC de septiembre, que según estimaciones privadas habría superado el 2%, quebrando cuatro meses por debajo de ese nivel.

Consultoras como Equilibra, EcoGo y Libertad y Progreso estimaron una inflación de entre 2,1% y 2,4%, con fuerte impacto en alimentos, indumentaria y transporte. Especialistas atribuyen la aceleración a la suba del dólar y al desanclaje de expectativas, factores que exponen la fragilidad del plan económico y anticipan un cierre de año con precios en alza.

La falta de medidas claras del Gobierno para contener la inflación alimenta la incertidumbre y deteriora aún más la confianza.