Milei viaja a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump

El presidente Milei inicia una nueva gira en Estados Unidos para concretar su primera bilateral con Donald Trump. El encuentro, previsto para mañana martes, se da tras el anuncio de un auxilio financiero, aún sin precisiones de montos ni plazos.

La delegación integrada por Luis Caputo, Patricia Bullrich y Karina Milei buscará avanzar en los detalles del acuerdo en medio de la inestabilidad cambiaria y a pocos días de las elecciones legislativas. El viaje expone la dependencia del Gobierno de la ayuda externa y la ausencia de definiciones económicas claras