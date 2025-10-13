Viajó más gente pero gastó menos durante el finde largo

Según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural tuvo un saldo agridulce. Si bien se movilizaron más personas que el año pasado, gastaron menos.

De acuerdo con el relevamiento, viajaron 1.440.000 turistas en todo el país con un impacto económico estimado en $262.627 millones de pesos. Se trata de una baja 16,2% en términos reales (considerando la inflación) respecto al gasto registrado en el mismo fin de semana largo del 2024. Además, el reporte arrojó que, en promedio, cada turista gastó $91.190 de pesos diarios, lo que implica un 1,5% menor en términos reales al año anterior. En tanto, la estadía promedio se redujo a 2 noches (2,4 en 2024).

Al respecto, CAME precisó que “se reflejó un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte”.

Al analizar el resultado general del fin de semana largo, la entidad gremial – empresaria sostuvo que “viajaron más turistas que el año pasado, aunque permanecieron menos tiempo para ajustar el gasto sin resignar consumos”. Asimismo, destacó que “el buen clima, las reservas de último momento, la cercanía del verano y la necesidad de descanso, después de muchas semanas sin un fin de semana largo, impulsaron el movimiento”.

El informe también reflejó que se registró un importante flujo de argentinos hacia Chile.