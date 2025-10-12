Presunto femicida organizó un evento con referentes cercanos a Milei

El presunto autor del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, Pablo Laurta, tenía un pasado de militancia antifeminista en Uruguay. En abril de 2018 organizó en Montevideo la presentación de El libro negro de la nueva izquierda, obra de Agustín Laje y Nicolás Márquez, ambos cercanos al presidente Javier Milei.

Laje, politólogo y titular de la Fundación Faro, es referente de la “batalla cultural”. Márquez, abogado y biógrafo oficial de Milei, comparte esa agenda. En aquel evento Laurta ofició de anfitrión, reforzando su perfil como activista. Hoy, acusado de secuestrar a su hijo y de doble femicidio, su pasado político vuelve a quedar bajo la lupa.