Contundente paro docente en todos los niveles

Docentes de escuelas primarios y secundarias y de universidades nacionales paran este martes y marcharán al Congreso. Según explicaron, la medida de fuerza es contra el ajuste del gobierno de Javier Milei a la educación, y para reclamar la reanudación de la negociación paritaria nacional.

La movilización fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y se sumaron los sindicatos FUDB, Suteba, FEB, AMET, Sadop y Udocba. También se plegaron algunos gremios universitarios, como Conadu y la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA.

El paro es nacional y la marcha será a las 10 horas al Congreso. Además, habrá actividades en la vía pública y clases abiertas en distintas provincias del país.

Desde el sindicato docente de Santa Fe, calcularon que, solamente, la reimplementación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) significaría unos 124 mil pesos más en el salario de cada docente, lo que representa alrededor de un 15% del sueldo actual.