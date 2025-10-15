Suizo Argentina le facturó una millonaria suma a IOSFA

Mientras avanza la causa judicial por el escándalo de coimas que destaparon los audios de Spagnuolo, salen a la luz datos reveladores. De los 25 allanamientos que ordenó el juez Casanello surgió una planilla interna del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) confirma que Suizo Argentina acumuló $3,3 mil millones en facturación al 30 de septiembre de 2025. Esta cifra la ubica en el podio de proveedores de la obra social militar.

En paralelo, el IOSFA tomó un préstamo (mutuo) por $40.000 millones con tres desembolsos a Tas Nominal Anual (TNA) del 52,05% y Costo Financiero Total (CFT) de 66,48%, en 34 cuotas sistema francés. Se trata de una deuda grande, cara y larga, para un esquema que necesita liquidez instantánea para cumplir con prestadores y droguerías.

A pesar de esto, IOSFA cerró octubre con un “Ingresos – Pagado” de $32.824.742.384,81, un brinco que endereza el año de un saque. No obstante, no está la letra chica de qué se cobró y qué se difirió.

Lo curioso es que el organismo que le prestó $40.000 millones es el Instituto de Ayuda Financiera. Tanto prestatario como prestamista son entes autárquicos bajo la fiscalización y control del Ministerio de Defensa, por lo que quedan bajo el mismo paraguas político con Luis Petri como responsable último de la tutela administrativa.

La trama IOSFA – Suizo no es un hecho aislado: la presencia de la droguería en compras públicas viene siendo observada desde hace meses. Pero que el proveedor estrella figure con más de $3,3 mil millones en los primeros nueve meses y que, en simultáneo, el instituto se endeude y depure su resultado con un octubre salvador, enciende una alarma distinta: ya no se trata solo de cuánto compra el Estado, sino de cómo administra su caja para sostener a sus grandes contratistas.