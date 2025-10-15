EE.UU. busca movilizar hasta USD 40 mil millones para apuntalar la economía argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles que Washington trabaja en la creación de un nuevo fondo privado por USD 20.000 millones destinado a fortalecer el mercado de deuda argentino. La iniciativa, que se articularía junto a la línea de swap de divisas entre ambos países, elevaría el respaldo total norteamericano a USD 40.000 millones.

“Estamos trabajando en un fondo conformado por bancos privados y fondos soberanos, más orientado al mercado de deuda”, señaló Bessent en declaraciones a periodistas en Washington, según informó la agencia AFP.

El funcionario detalló que el objetivo es construir una “solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina”, y remarcó que “muchos bancos y fondos soberanos ya manifestaron interés” en participar.

El anuncio se enmarca en las negociaciones avanzadas por un swap de USD 20.000 millones entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central argentino, reveladas la semana pasada por Reuters. “En realidad, venimos trabajando en esto desde hace semanas”, añadió Bessent.

De concretarse, la asistencia total alcanzaría un volumen sin precedentes en la relación bilateral reciente, con un esquema mixto de apoyo público y privado que busca reforzar la estabilidad financiera argentina y mejorar las condiciones de acceso al crédito internacional.