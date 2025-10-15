Diputados impulsan control del Congreso sobre los acuerdos con EE.UU.
La oposición avanzó con un dictamen que obliga a debatir en ambas cámaras cualquier entendimiento financiero.
La Cámara de Diputados avanzó con la firma del dictamen del proyecto presentado por Máximo Kirchner, que busca establecer la obligación del Gobierno nacional de someter a la aprobación del Congreso cualquier negociación financiera o entendimiento con Washington. La iniciativa se debatió en un plenario de comisiones y contó con el respaldo de la oposición, en medio de las negociaciones del Poder Ejecutivo con Estados Unidos.
El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman defendió la propuesta y advirtió que “la economía argentina no puede quedar tutelada por los Estados Unidos”. Según el economista, un eventual rescate financiero cerrado sin aval legislativo “violaría la Constitución y dejaría hipotecado el futuro del país”.
Hagman también cuestionó las declaraciones de Donald Trump, quien condicionó el apoyo a la Argentina a un triunfo electoral de Milei. Según el candidato de Fuerza Patria, esa postura “no resuelve problemas, los agrava”.
El legislador convocó a la ciudadanía a rechazar cualquier intento de avanzar con compromisos externos sin control parlamentario y remarcó que la política económica debe responder a los intereses nacionales y no a presiones externas.