Senadores bonaerenses acusaron a Milei de ceder soberanía

El bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria (UxP) manifestó un fuerte rechazo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su encuentro con Javier Milei condicionó la asistencia económica al resultado de las elecciones del 26 de octubre. Para los legisladores provinciales, se trata de un hecho de “injerencia directa” en la política argentina que compromete la soberanía nacional.

En un comunicado titulado “Argentina o Milei”, los senadores remarcaron que las palabras del republicano constituyen “un acto de denostación absoluta de nuestra independencia” y cuestionaron la actitud del mandatario argentino frente a la Casa Blanca. “El beneplácito y la actitud entreguista de Javier Milei, resultan inaceptables y vergonzantes para cualquier ciudadano que ame esta patria”, afirmaron.

Críticas al rumbo económico y militar

El bloque advirtió que la economía atraviesa un escenario crítico, con señales de agotamiento derivadas del modelo de ajuste. Según el comunicado, la política del Gobierno se sostiene sobre “endeudamiento, ruptura del tejido productivo y bicicleta financiera”.

Los senadores denunciaron que el eventual auxilio financiero de Washington se anunció “como si fuera una operación privada”, sin documentación oficial ni precisiones públicas. “Las declaraciones de Trump, diciendo que la ayuda depende de que Milei gane las elecciones, dejan en evidencia que el Gobierno entrega soberanía y recursos naturales”, alertaron.

También expresaron preocupación por la falta de información sobre los ejercicios militares extranjeros en territorio argentino. “Resulta especialmente grave que no contemos con ningún tipo de información pública, más aún cuando dos de las bases afectadas están en nuestra Provincia”, subrayaron.

Advertencia sobre la soberanía

Desde UxP consideraron que la reunión entre Milei y Trump “refleja que ambos desconocen que en 1810 Argentina eligió dejar de ser una colonia” y advirtieron que las decisiones actuales “ponen en riesgo la independencia política y económica conquistada hace más de dos siglos”.

“El pueblo siempre tendrá la última palabra en la República Argentina, y ningún presidente, sea del partido que fuere, debería avalar la intromisión de una potencia extranjera”, concluyeron los senadores bonaerenses.