Murió un candidato a diputado nacional en Misiones durante un programa de streaming

El histórico dirigente radical misionero Hernán Damiani falleció este miércoles por la noche tras descompensarse en pleno debate transmitido en vivo por streaming.

Tenía 66 años y era candidato suplente a diputado nacional para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.



El trágico episodio ocurrió durante la emisión del programa “Dólar Blue”, transmitido por La Casa del Streaming, en la ciudad de Posadas. Damiani comenzó a sentirse mal mientras participaba del debate político y, pese a la rápida asistencia que recibió en el lugar, fue trasladado al Hospital Madariaga, donde ingresó sin signos vitales.



Damiani fue una figura reconocida dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) de Misiones. A lo largo de su trayectoria, ocupó distintos cargos partidarios y fue una voz activa dentro del espacio opositor. Su repentina muerte generó conmoción en la dirigencia provincial y nacional, que expresó sus condolencias a la familia y destacó su compromiso con la política y la democracia.



