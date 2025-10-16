Nación remata las hidroeléctricas

En el marco del proceso de privatización del sector energético impulsado por el gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Economía dio un nuevo paso para avanzar con la venta total del paquete accionario de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

A través de la Resolución 1569/2025 publicada en el Boletín Oficial, la cartera conducida por Luis Caputo incorporó la Circular Modificatoria Nº 4 al pliego de bases y condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional destinado a la venta de las cuatro hidroeléctricas.

La medida establece que la circular deberá difundirse durante tres días en el Boletín Oficial, en el portal Contrat.ar, en la plataforma Dgmarket del Banco Mundial y en la página web de la Secretaría de Energía.

El proceso se enmarca en los decretos 286/2025 y 590/2025, que aprobaron la venta de las acciones mediante un concurso público nacional e internacional sin base. En agosto, el Ministerio de Economía había lanzado la convocatoria. Además, le ligó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” la responsabilidad de realizar aclaraciones y modificaciones al documento.

Según la resolución publicada este miércoles, la nueva circular incorpora ajustes y precisiones al pliego y sus anexos, en respuesta a consultas realizadas por los interesados en el proceso.