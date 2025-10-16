Alak posterga la licitación del sistema de micros

Uno de los temas importantes en el debate político de La Plata en el cierre del año es el sistema de transporte, ya que la concesión de micros vence en diciembre. Como bien informó diario Hoy, semanas atrás se conoció el inicio del análisis de los pliegos para la nueva licitación, y se esperaba que estos sean elevados pronto al Concejo Deliberante.

Según los plazos estipulados, los proyectos buscaban ser tratados antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre. La idea era aprobarlos antes de otro de los debates fuertes que se vienen antes de fin de año: el Presupuesto y las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Sin embargo, pasó el tiempo y esto aún no ocurrió. Tampoco hubo explicaciones ni precisiones respecto a los motivos de la postergación por parte del Departamento Ejecutivo.

Una de las especulaciones es sobre la inconveniencia de incorporar a la mesa de negociación con la oposición un tema tan sensible en medio del proceso electoral. No obstante, también se piensa que la gestión de Alak espera contar con mayorías en el recinto a partir del 10 de diciembre, dado que pasará de las 10 bancas actuales a ocupar 12 luego de la contundente victoria electoral el 7 de septiembre pasado.