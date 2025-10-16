Nuevo faltazo de funcionarios en el Congreso

Las interpelaciones a Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei por parte de la Cámara de Diputados fracasaron, luego que los funcionarios informaron su inasistencia a la Presidencia del cuerpo legislativo.

Al respecto, los bloques opositores habían aprobado la semana pasada citar al ministro de Economía por las negociaciones que está encarando con Estados Unidos para obtener un paquete de ayuda financiera, que incluye, entre otras cosas, un swap de unos 20 mil millones de dólares.

La oposición también había avanzado con las interpelaciones a la secretaria general de la Presidencia de la Nación y al ministro de Salud para que respondan preguntas sobre el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que destaparon los audios filtrados de su exdirector, Diego Spagnuolo.

A sabiendas de estas ausencias, la sesión de este miércoles no obtuvo quórum. Posteriormente, los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y Democracia para Siempre pidieron en una carta que se reprograma las tres interpelaciones. En la nota, se les pide a los funcionarios que informen cuando pueden asistir.

En tanto, fuentes opositoras destacaron la importancia que Karina Milei haya expresado “un problema de agenda” para no asistir y que no haya argumentado que no le correspondía porque no tenía cargo ministerial.

Por su parte, Lugones expresó: “Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que por cuestiones de agenda impostergables no podré asistir al recinto el día 15 de octubre de 2025 conforme lo convenido por esa Honorable Cámara en la sesión del 8 de octubre del corriente”. “Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite”, agregó.

A su vez, Caputo informó que “por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada”.