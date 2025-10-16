Denuncian a Lácteos Vidal por su vínculo con Machado

La empresa ligada a Patricia Bullrich, Lácteos Vidal, quedó bajo la mira de la Justicia. El abogado Julián Martín Coronel denunció a su dueña, Alejandra Bada Vázquez, por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional y lavado de dinero.

La denuncia llega luego que, como bien informó diario Hoy, se descubriera que en las planillas Bank of America (desde donde Fred Machado le transfirió dinero a Espert), aparece el apellido Bada Vázquez y varios giros de dinero de hasta 200 mil dólares a domicilios en Argentina.

Cabe destacar que Lácteos Vidal se hizo conocida en 2023 por su feroz persecución a trabajadores, que contó con el respaldo explícito de la entonces candidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich.

En este camino, Coronel también pidió investigar el “origen ilícito” de presuntos $215 millones que aportó Bada Vázquez a la campaña presidencial de la actual ministra de Seguridad.