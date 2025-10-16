Cayó bien el Profe, pero el Tanque Silva también es una opción

Dirigentes de Gimnasia reconocieron ayer que otra vez la opción de Daniel Antonio Córdoba (el Profe) para reemplazar al cesanteado Orfila pegó fuerte en el seno íntimo de una dirigencia, que en el caos de no estar “en salida” porque se termina el mandato el mes que viene, lo tomaría con seriedad.

Por otro lado, uno de los socios que pretende llegar a la presidencia es Edgardo Medina, más conocido como Toto Pueblo, quien adelantó en el noticiero televisivo Somos Deporte, que en el caso de ganar las elecciones ya tiene un acuerdo de palabra para contratar a Santiago silva como director técnico de Gimnasia a partir de diciembre.

“Además tenemos apalabrados dos refuerzos del fútbol colombiano”, adelantó Toto Pueblo.