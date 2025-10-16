Las claves de puntero que tiene la Liga Amateur Platense

Ya es moneda corriente que muchos protagonistas de la vida de Estudiantes y Gimnasia, ni hablar Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres se vuelquen a jugar en algún club de barrio de la Liga Amateur Platense de Fútbol. No obstante, el caso de Patricio Monti es bastante particular, porque con mucha vigencia decidió dar un giro en su vida profesional y defender la camiseta del Centro Fomento Los Hornos.

Hoy Fomento es puntero del Clausura de la Divisional A, con 22 puntos de 24 posibles, un andar impresionante y sin contar con demasiado recurso económico, ya que a diferencia de otros clubes que suelen tener dinero y cuentan con futbolistas que reciben algún viático, a metros de la circunvalación se juega con el corazón y por el amor a la camiseta.

La dupla técnica compuesta por Lucas Cabillón y Bautista Giamperi armaron un equipo impresionante, pero que tiene un factor determinante en la mitad de la cancha con Pato Monti, que es el amo y señor de la mitad de la cancha pese a que tanto en el Lobo como en su paso por el Rojo de Ensenada lo vimos jugar como defensor central, una polifuncionalidad que le da un recurso valioso en su carrera.

Divisional A

1 Fomento LH 8 7 1 0 10 22

2 U. de Olmos 8 6 1 1 16 19

3 ADIP 8 5 1 2 9 16

4 Las Malvinas 8 5 1 2 8 16

5 Estrella 8 4 1 3 3 13

6 Tolosano 8 3 2 3 -1 11

7 Brandsen 8 2 4 2 1 10

8 P. Gonnet 8 3 1 4 -1 10

9 CRIBA 8 3 1 4 -2 10

10A. Iris 8 3 1 4 -6 10

11CRISFA 8 2 3 3 -4 9

12Alumni 8 1 5 2 -1 8

13Everton 8 1 4 3 -2 7

14San Lorenzo 8 1 3 4 -7 6

15Alianza 8 2 0 6 -12 6

16Ringuelet 8 1 1 6 -11 4