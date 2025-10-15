¡Argentina finalista del Mundial Sub 20 después de 18 años!



La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, se clasificó a la final del Mundial tras vencer 1-0 a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El único tanto del encuentro lo marcó Mateo Silvetti, en un duelo intenso y muy disputado desde lo físico.



La Albiceleste tuvo un rendimiento sólido y contó con una figura destacada: el arquero Santino Barbi, quien sostuvo el arco en cero con intervenciones clave que impidieron el empate cafetero. Argentina aprovechó su oportunidad en los 90 minutos y aseguró su lugar en la definición del certamen, algo que no conseguía desde hace 18 años.



Ahora, el conjunto nacional enfrentará a Marruecos este domingo desde las 20 (hora argentina), nuevamente en Santiago de Chile. El seleccionado africano superó a Francia en los penales tras igualar en Valparaíso y buscará su primera consagración mundial.



Por su parte, franceses y colombianos se medirán el sábado a las 16 por el tercer puesto.



La última vez que Argentina disputó una final del Mundial Sub 20 fue en 2007, en Canadá.

