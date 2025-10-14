Facundo Tello será el árbitro del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia

El clásico platense ya tiene árbitro confirmado: Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el partido entre Estudiantes y Gimnasia, que se disputará el domingo a las 15 en el Estadio UNO, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.

El juez internacional cuenta con antecedentes recientes en este tipo de encuentros. En 2023, dirigió el clásico en el Bosque, donde el Lobo se impuso 2 a 1, cortando una racha de 13 años sin triunfos ante su eterno rival. Un año más tarde, en 2024, volvió a arbitrar el duelo, esta vez en 1 y 57, donde el Pincha goleó 4 a 1.

El historial de Tello con ambos equipos está equilibrado, aunque con una leve ventaja para el conjunto albirrojo. Con Estudiantes, dirigió 21 partidos, con 9 victorias, 8 empates y 4 derrotas. El último antecedente fue en el Torneo Apertura, cuando el Pincha venció 2 a 0 a Racing.

En tanto, con Gimnasia también registra 21 encuentros, pero con un saldo menos favorable: 7 triunfos, 5 empates y 9 caídas. Su último arbitraje al equipo tripero fue en la derrota 2 a 1 ante Lanús, por el actual Clausura.

El bahiense, que viene de participar en competencias internacionales, volverá a estar en el centro de una de las rivalidades más intensas del fútbol argentino.