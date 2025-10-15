Cambaceres pretende definir cuanto antes a su nuevo entrenador

La dirigencia de Cambaceres trabaja contrarreloj para definir, hacia el final de la semana, quién será el nuevo entrenador que asuma el enorme desafío de sacar al equipo de la mediocridad que lo ha acompañado en los últimos años.

Si bien ya se mantuvieron conversaciones con algunos técnicos, los nombres se manejan por ahora con total hermetismo. Lo cierto es que la decisión no admite improvisaciones: los dirigentes deberán evaluar con detenimiento cada detalle para no repetir errores del pasado.

El perfil buscado es claro. Se pretende un entrenador que conozca la categoría, que tenga experiencia en el cargo, personalidad para conducir el grupo y visión para seleccionar a los jugadores adecuados. Requisitos indispensables en un momento en que el margen de error debe reducirse al mínimo, sabiendo que en el fútbol los resultados mandan.