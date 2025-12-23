Boca se refuerza para la Libertadores 2026

Boca ya empezó a delinear su hoja de ruta para el mercado de pases con un objetivo claro: reforzar el área rival de cara a un 2026 marcado por la Copa Libertadores. La baja de Miguel Borja, que tras dejar River finalmente priorizó Cruz Azul por una cuestión económica y deportiva, obligó al Xeneize a reordenar el plan sin cambiar el rumbo.

Lejos de bajar la persiana, en Brandsen 805 ratifican que la idea sigue siendo sumar un delantero centro. Tras avanzar con el arribo del extremo Marino Hinestroza, Juan Román Riquelme considera clave llegar a la Libertadores con más alternativas ofensivas y el foco ahora está puesto en el mercado externo.

En ese sentido, Boca apunta a dos atacantes que hoy juegan en el exterior. Uno de ellos es un “9” natural, mientras que el otro se movería en posiciones cercanas al centro del ataque. No trascendieron nombres, pero la búsqueda responde a un perfil ya definido por la dirigencia.