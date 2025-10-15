Viejita y piola, La Nicolina se soltó a correr en “serio”

Por GALOPÓN

En una tarde agradable, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el Especial “Haras Orilla del Monte” (1.400 mts.), La Nicotina siguiendo su línea ascendente y tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en final desahogado ya que derrotó por un cuerpo a Señora Maga, mientras que a tres largos llegaba tercera Mayora Chuck. Nuestra recomendada, tal su manera de correr vino “balconeando” desde un cuarto lugar, para acercarse al fuego “entrecodo” y ya en la recta dominar con prestancia, escapando rumbo al disco que cruzó con la referida ventaja sobre Señora Maga. Así, la pupila del entrenador Ernesto Donadío se largó a correr en “serio”, contando con una acertada conducción del jockey aprendiz Lucas Guida. De esta forma la buena hija de El Moisés, a los seis años redondeó el quinto triunfo de una productiva campaña y tercero al hilo, quedando muy bien posicionada con miras a los cotejos jerárquicos venideros, tanto en la corta como en la media distancia.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el séptimo turno de la programación con las siete participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Tac-Tac, que prometía un sport de $2.25, superando lo reunido por Señora Maga ($2.85) y por La Nicotina ($3.40).

Abiertos los partidores, Curiosa Hito primereó a sus rivales y formalizada la competencia corría con ventaja sobre Estaciones Porteñas y Tac-Tac, que lo hacían en parecida línea por delante de La Nicotina, escalonándose luego Señora Maga, Mayora Chick y Lady Pirata.

De esa forma culminaron el recorrido del opuesto con Tac-Tac- al frente con medio cuerpo sobre Curiosa Hit, quedando enseguida La Nicotina, luego Mayora Chuck y Señora Maga. Ya en el codo de la calle 41 se juntaron Tac-Tac, Curiosa hit y La Nicotina disputándose la vanguardia en parecida línea, mientras que Señora Maga se acercaba para terciar en la definición.

Completaron el recorrido de la elipse y al entrar en la recta lo hizo de mejor manera La Nicotina que rápidamente se despegó de sus rivales y se dirigió al disco que cruzó con largo de ventaja sobre Señora Maga, mientras que el tercer lugar quedaba para Maypora Chuck.

La ganadora vino en 24s.71/100; en 47s.90/100 y en 1m.12s.26/100 hasta cerrar en 1m.24s.57/100 para los 1.400 metros de pista normal.