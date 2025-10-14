Alpine no se define y Colapinto se juega la permanencia en la F1

A pesar de la ansiedad de los argentinos por ver la confirmación de Franco Colapinto como uno de los 22 pilotos que tendrá la Fórmula 1 en 2026, desde Alpine avisaron que la decisión definitiva todavía “está un poco lejos”, más allá de que no haya nada para pensar que no vaya a ser la esperada.

A seis fechas del final, el equipo francés intenta redondear una temporada para el olvido, último en el campeonato de Constructores con solo 20 puntos sumados por Pierre Gasly. No ven la hora de que llegue el 2026, un “barajar y dar de nuevo” por los cambios reglamentarios y su paso a los motores Mercedes, ya sin Renault.

Por más que Flavio Briatore, el jefe de equipo de facto, haya planteado una especie de batalla interna por el puesto de segundo piloto para el año que viene, ya es inocultable que Colapinto no tiene competencia porque Paul Aron -el tester- sería una apuesta riesgosísima, ya que no suma más que un puñado de prácticas en F1.

En las últimas carreras, Colapinto mostró señales claras de evolución y superó a Gasly, algo que fue reconocido por el director general Steve Nielsen. “Está a la altura de Pierre, lo cual es muy bueno”, afirmó antes del Gran Premio de Singapur, donde el #43 volvió a terminar por encima del #10 en clasificación y carrera.

Así las cosas, el anuncio parece solo cuestión de tiempo. No son pocos los que especulan con que se dé en México (26/10) o Brasil (9/11), por un guiño a la presencia latinoamericana de sus principales auspiciantes (Claro, Mercado Libre, YPF...). Alpine, al menos en 'on', lo patea para adelante.

Es “el Gaucho” para los yanquies

Franco Colapinto no solamente sigue dejando su huella en la Fórmula 1 sino también se ha ganado un apodo y simpatía entre los fanáticos de este deporte en Estados Unidos.

En la previa al Gran Premio de ese país, que se correrá este fin de semana en el Circuito de las Américas, la prensa europea sorprendió al piloto argentino con un curioso y simbólico apodo: “El Gaucho”.

El mote fue acuñado por Sky Sports Italia, que destacó el rendimiento del bonaerense en el pasado GP de Singapur.