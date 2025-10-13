Orfila se juega la continuidad en el clásico platense

Gimnasia volvió a perder en el Bosque y los hinchas estallaron de bronca contra el cuerpo técnico, los jugadores y la dirigencia. Los números son contundentes: el Lobo se encamina a la peor temporada de la historia como local. Y como si fuera poco, el próximo domingo se paralizará la ciudad para el gran clásico platense en cancha de Estudiantes.

Según pudo averiguar este medio, la relación entre Alejandro Orfila y algunos jugadores está rota desde hace algunas semanas. Y con los resultados a la vista, algunos dirigentes pretendieron cortar el vínculo con el entrenador tras la derrota ante Talleres. Pero el Presidente Mariano Cowen decidió mantener al uruguayo en el cargo, al menos hasta el próximo fin de semana.

Pensando en el equipo, Orfila recibió una buena noticia antes de comenzar la semana de entrenamientos. Germán Conti pidió el cambio ante el elenco cordobés por una molestia, pero estará disponible para el derbi local. Con Renzo Giampaoli arrastrando un edema óseo contusivo en la rodilla izquierda y Juan Manuel Villalba afectado a la Selección Sub-20, el técnico tripero sabe que tendrá a Conti para jugar.

Por su parte, Marcelo Torres, goleador de Gimnasia en el campeonato y el semestre, debió salir en la caída ante Talleres con una molestia muscular. El delantero será evaluado en la semana pero todo parece indicar que también llegaría sin problemas al duelo ante el León.

La derrota ante la “T” caló hondo en la gente, que se reencontrará con el equipo dentro de tres semanas cuando Gimnasia reciba a Vélez. En el medio, el elenco mens sana visitará a Estudiantes y River en un contexto que se puede volver muy adverso si los rivales directos por la permanencia siguen sumando puntos.