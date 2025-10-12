Pese a los insultos, Orfila resiste y sigue siendo técnico de Gimnasia

Al cierre de esta edición de El Clásico, Alejandro Orfila sigue siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. El entrenador uruguayo que viene teniendo números muy pobres en este ciclo por el Lobo admitió tener confianza en poder revertir el momento ya que cuenta con el apoyo de la dirigencia, como también la entrega de sus futbolistas en el campo de juego.

“Entiendo la angustia, la bronca, nosotros también la tenemos la bronca, lo más importante es que nosotros estamos firmes conjuntamente con los jugadores, los dirigentes, vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros para salir de esta situación. No vamos a aflojar. Nos vamos con bronca, pero el equipo respondió, estábamos para ganarlo y en esa última pelota nos llevamos la derrota. Estamos fuertes con los futbolistas, asimilamos la derrota, sabemos del momento, pero no vamos a aflojar”, sostuvo en conferencia de prensa.

Además, admitió: “Tengo el apoyo de la dirigencia, estamos trabajando todos en conjunto, somos conscientes del momento que estamos transitando. El otro día logramos un triunfo importante, hoy ellos tuvieron alguna situación, nosotros también, ellos lograron convertir la última. Entiendo que el equipo responde, eso me tiene fuerte para seguir estando en la situación, tratando de llegar al objetivo de fin de año, dejar al equipo en la Liga Profesional”.

“Convicción, temple y personalidad. Los futbolistas están muy fuertes para afrontar la situación. El clima es austero pero estamos preparados para sostener esto, aguantar las críticas, tenemos cosas para poder revertirlo, trabajaremos de la parte emocional, tenemos que tener temple para transitar esta semana de la mejor manera”, completó.

Domingo cargado de ascenso

Este domingo si la lluvia lo permite tendremos acción de la Liga Amateur Platense, al tiempo que desde las 18.00 estará jugando Villa San Carlos contra el Deportivo Merlo por una nueva jornada del Clausura de la B Metropolitana.