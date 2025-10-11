Agustín Costantini dejó de ser el entrenador de Cambaceres

Defensores de Cambaceres resolvió este viernes finalizar el vínculo con Agustín Costantini, quien desde el 1° de abril estaba al frente del primer equipo. La decisión se tomó luego de una reunión entre el entrenador y la Comisión Directiva, encabezada por el presidente Pablo Díaz, en la que ambas partes coincidieron en que lo mejor era interrumpir el proceso.

La dirigencia consideró que el nuevo proyecto rumbo a 2026 debe comenzar con otro cuerpo técnico, luego de una campaña que estuvo lejos de las expectativas. “Los resultados no estuvieron a la altura de lo esperado”, reconocieron desde el club.

Costantini había asumido tras un breve paso de Juan Arias Navarro, que perdió los tres primeros partidos del torneo. Bajo su conducción, el Rojo consiguió una racha de cinco victorias consecutivas, pero no logró sostener el rendimiento en la segunda parte del campeonato.

En total, dirigió 23 encuentros, con un saldo de 7 triunfos, 5 empates y 11 derrotas. Sumó 26 puntos, incluyendo los del Reducido, sobre 69 posibles, y el equipo terminó penúltimo en su zona, quedando eliminado en la primera instancia del certamen.

Por el momento, no hay nombres en carpeta para reemplazarlo. La Comisión Directiva no mantuvo conversaciones con ningún técnico y recién ahora comenzará la búsqueda del nuevo DT.

Mientras tanto, el actual entrenador de la tercera división y coordinador de juveniles, Walter Lavecchia, estará a cargo de las prácticas del plantel profesional a partir del lunes, a las 8.30, en el predio de Sosba. Lavecchia y su cuerpo técnico conducirán los entrenamientos de forma interina hasta que se defina al sucesor de Costantini.

Lo concreto es que también habrá una renovación importante del plantel, ya que la situación económica no es la mejor en el Rojo y todos estos meses sin fútbol no van a ayudar, pese a que la idea desde la institución es buscar realizar actividades como para poder recaudar fondos, por ejemplo anoche se llevó a cabo una fiesta en las instalaciones del 12 de Octubre a modo de celebración por el aniversario de mañana domingo.

Los números de Costantini

Dirigió 23 encuentros.

Ganó 7.

Empató 5.

Perdió 11.

Obtuvo 26 puntos sobre 69 posibles.