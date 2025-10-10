Orfila definió el equipo y prepara sorpresas para la lista de convocados

Gimnasia finalizará hoy la semana de entrenamientos de cara al compromiso ante Talleres. Tras la victoria en Junín, el Lobo recibirá a otro rival directo en la lucha por la permanencia. Para este compromiso, Alejandro Orfila definió el equipo y pateó el tablero respecto a la lista de convocados.

Según pudo averiguar este medio, Nicolás Barros Schelotto se sumó esta semana a las prácticas con el plantel profesional y rápidamente ocupará un lugar en el banco de relevos. Por su parte, de manera llamativa Garayalde, Seoane y el “Pata” Castro no serán citados. También quedó marginado de la convocatoria Jan Hurtado, que durante la pretemporada había sido elegido como la principal alternativa en ofensiva por el técnico uruguayo. Es probable que Alan Sosa tampoco esté entre los futbolistas citados para el duelo ante la “T”.

Luego de completar los 90 minutos ante Sarmiento, Suso mantuvo las cuatro tarjetas amarillas y ahora el desafío es mayor. El ex-Platense sigue al límite y si es amonestado ante el conjunto cordobés se perderá el clásico platense de la fecha 13 ante Estudiantes.

De esta manera, el conjunto mens sana formará con: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán; Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini y Manuel Panaro, y Marcelo Torres.

El clásico platense se jugará el domingo 19

Luego de idas y vueltas, finalmente la Liga Profesional dio a conocer el cronograma oficial de la fecha 13 del Torneo Clausura donde se confirmó que la nueva edición del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia se jugará el domingo 19 de octubre.

Dicho encuentro se disputará en Estadio Jorge Luis Hirschi y será a partir de las 15:00 horas. De esta manera, los equipos comandados por Eduardo Domínguez y Alejandro Orfila ya tienen todo definido para el duelo que paraliza a la región. Debido a la Asamblea Anual Ordinaria de la entidad albirroja, que se llevará a cabo el sábado 18, la fecha para el domingo 19 había quedado definido por la AFA pero restaba confirmar el horario.