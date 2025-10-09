Orfila definió el equipo para recibir a Talleres

Gimnasia recibirá a Talleres en el Estadio del Bosque en otro duelo clave por la permanencia. Pese a la victoria del último fin de semana, el entrenador del Lobo analiza variantes para el compromiso ante el elenco cordobés.

En la jornada del miércoles, Orfila dirigió la práctica de fútbol donde paró el probable equipo para el partido del sábado a las 16:45 horas en el Juan Carmelo Zerillo.

Tras cumplir una fecha de suspensión, Fabricio Corbalán volvería al equipo en lugar de Juan Pintado. Por su parte, Gastón Suso deberá cuidarse ya que tiene cuatro amarillas y en caso de ser amonestado ante la “T”, se perderá el gran clásico platense de la fecha 13.

Augusto Max y Juan Yangali redondearon un buen partido ante el “Verde”, por lo que podrían mantenerse en el 11 titular. El técnico mens sana mantendría el esquema 4-2-3-1.

Fecha tentativa para la Asamblea Ordinaria

Antes de las elecciones presidenciales, todavía se debe resolver la Asamblea General Ordinaria. Allí la actual dirigencia del Lobo presentará el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas período 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, el Tratamiento de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al período comprendido entre las fechas mencionadas recién.

Según pudo averiguar este medio, la comisión directiva maneja como fecha tentativa el jueves 30 de octubre para llevar adelante dicha asamblea. Por su parte, la contienda electoral tendrá lugar en la segunda quincena de noviembre.