El Pincha vuelve a enfocarse: Estudiantes ya piensa en Belgrano tras el empate con Barracas

El lunes en City Bell amaneció con el mismo murmullo que se escuchó el domingo por la noche en UNO: bronca e impotencia. Estudiantes aún digiere el polémico empate ante Barracas Central, pero en el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez ya se encendió el chip de la recuperación. El calendario no da respiro y el sábado, desde las 21.15, el Pincha visitará a Belgrano en el Gigante de Alberdi por la fecha 12 del Clausura.

El plantel albirrojo volvió a los entrenamientos con la cabeza puesta en un solo objetivo: ganar. Tras dos igualdades consecutivas, el equipo necesita reencontrarse con el triunfo para seguir en la pelea grande. Domínguez busca ajustar detalles en ataque, donde la falta de eficacia volvió a pasar factura, y reforzar la solidez defensiva que fue clave en la primera parte del torneo.

En el horizonte aparece un rival siempre complicado y más aún en Córdoba. Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, llega con 14 puntos en la Zona A y sueña con prenderse en la lucha por los playoffs. El “Pirata” empató en el clásico ante Talleres y deberá rearmar su equipo por las bajas sensibles de Lucas Zelarayán, convocado por Armenia para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y Bryan Reyna, citado por la Selección de Perú para los amistosos de la fecha FIFA.

Las ausencias del Chino y del peruano serán un dolor de cabeza para Zielinski, que perderá a su figura más desequilibrante y a un volante ofensivo clave en el circuito de juego. Para Estudiantes, esa puede ser una oportunidad. Domínguez planea repetir la base del equipo que enfrentó a Barracas, aunque podría introducir alguna variante en ofensiva para darle frescura al ataque.

Mientras tanto, el Pincha sigue enfocado en dos frentes: mantener su posición en la tabla anual —que lo mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026— y pelear por el título local, que otorgaría el pasaje directo a la Copa Libertadores.

La semana de trabajo será corta pero intensa. El martes habrá tareas regenerativas, el miércoles prácticas tácticas y el jueves ensayo de fútbol con probable 11 confirmado. Domínguez lo sabe: el equipo necesita una victoria para transformar la bronca en impulso. En Córdoba, ante un Belgrano siempre duro, Estudiantes buscará volver a rugir y reafirmar que aún está en carrera para pelear por todo.