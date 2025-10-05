Colapinto finalizó en el puesto 16° en el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto cerró un fin de semana exigente en el Gran Premio de Singapur con un 16° puesto que dejó sensaciones encontradas. El piloto argentino había mostrado un inicio alentador. ejecutó una salida impecable y en apenas unas curvas ya se encontraba 13°, sosteniendo un ritmo competitivo con su Alpine.

La ilusión, sin embargo, se desmoronó cuando el equipo decidió arriesgar con una detención temprana en boxes. La apuesta era clara: anticiparse a un eventual safety car que comprimiera el pelotón y le permitiera ganar posiciones estratégicas. Pero la neutralización nunca llegó y la jugada terminó siendo un claro error.

El desenlace lo dejó fuera de la pelea por los puntos en Marina Bay, en una carrera que coronó a George Russell (Mercedes) como ganador, escoltado por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

Colapinto buscará revancha en el Gran Premio de Japón. Allí intentará transformar la frustración de Singapur en una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento en la máxima categoría.