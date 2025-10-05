Rugby: Los Tilos se quedó con el clásico en La Cumbre

Los Tilos se quedó con una victoria de enorme valor al imponerse como visitante ante San Luis por 13-9 en una nueva edición del clásico platense. En un primer tiempo marcado por los errores de manejo, ambos equipos mostraron buenas intenciones pero poca claridad para concretar. En medio de ese desarrollo impreciso, fue el conjunto de Barrio Obrero el que logró romper el cero tras una gran acción colectiva que culminó con el try de Tiago Bassagaistegui. San Luis, en tanto, no pudo aprovechar los nueve penales que concedió su rival, que además sufrió la amarilla de Hipólito San Sebastián.

En la segunda parte, el visitante sostuvo la diferencia gracias a la efectividad de Bautista Santamarina y Valentino Quattrochi, quienes sumaron con el pie en momentos clave del encuentro. Los Maristas, empujados por su gente, buscaron revertir la historia y se acercaron con un preciso drop de Felipe Crispo, pero no lograron quebrar nuevamente la defensa verde. Los minutos finales fueron de pura tensión, con Los Tilos defendiendo cada metro y celebrando al cierre un triunfo muy trabajado y emotivo en La Cumbre, que les permite cerrar la temporada con un nuevo festejo clásico.

De todas formas ya no tiene chances de ingresar a los playoffs porque Newman, que le lleva cinco puntos a Los Tilos tiene mejor diferencia de tantos contra el club de Barrio Obrero en los duelos de este año: los dos ganaron un partido sin bonus, Los Tilos en la primera etapa, 23 a 21 y Newman por 24 a 17, en la segunda rueda.

Por su parte, Alumni no dejó dudas y se impuso con autoridad sobre La Plata por 50-19 en Tortuguitas. El conjunto local mostró un rugby de alto vuelo, con dominio total de las acciones y un ritmo que su rival no pudo sostener. Si bien el primer tiempo tuvo algo de paridad, los dueños de casa siempre marcaron el pulso del partido y en el complemento desplegaron todo su potencial ofensivo para construir una goleada categórica. La figura de la tarde fue Tobías Wade, autor de tres tries, junto a Ramón Fuentes, que también firmó un hat-trick en una actuación colectiva que dejó en claro por qué Alumni es uno de los equipos más competitivos del certamen.

Por su parte, en la Primera A, Universitario igualó 32 a 32 en su visita a San Albano y quedó a 7 puntos de diferencia del último lugar ocupado por lo de Corimayo a falta de dos fechas.

Además, Albatros se coronó campeón de la Tercera División en Hernández y aseguró su ascenso a la Segunda tras un año en la categoría. El Tricolor se impuso 21 a 7 a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó.