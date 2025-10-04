San Carlos vuelve al ruedo en la B Metro

El primer equipo de Villa San Carlos estará regresando a la actividad luego de gozar de una fecha libre debido a la cantidad de equipos impar en la Primera B Metropolitana. Los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda quedaron a seis puntos del puntero Midland y buscarán acercarse este sábado por la tarde en Berisso.

Los fanáticos van a poder acompañar a los del Pájaro desde las 15.30 frente a Dock Sud, en un juego clave para el Celeste, ya que la visita viene en un duro momento, redondeando una floja campaña y la Villa se viene haciendo muy fuerte en el Gennacio Sálice, por lo que es determinante adquirir las tres unidades.

Sobre los once titulares que van a iniciar el juego no hay demasiadas precisiones, pero fueron días de tranquilidad para el cuerpo técnico y los jugadores en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio. Lo concreto, es que van a utilizar una camiseta color rosa, debido al Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Vale repasar que Valentín Bocaccia será el árbitro de este encuentro, secundado por Luis Rotman y Gastón Borras, al tiempo que el cuarto hombre será Rodrigo Villalba.

Para el Villero será clave sumar de a tres para así no perder pisada en la parte alta, pero también por la tabla del ingreso al Reducido, como también por uno de los boletos a la Copa Argentina 2026, algo que sería clave para la institución.

Cambaceres quedará concentrado para su gran final

El plantel profesional de Defensores de Cambaceres sabe que no tiene mañana en el campeonato de la Primera C Metropolitana. Los comandados técnicamente por Agustín Costantini están jugando un torneo aparte por el ingreso a la Copa Argentina 2026 y deberán cerrar su llave contra Atlas el próximo lunes por la tarde.

Dicha jornada, desde las 15.30, el Rojo visitará General Rodríguez con un global de 1-1, por lo que la serie está abierta. Entendiendo la seriedad del compromiso, la dirigencia hará un esfuerzo para que los jugadores puedan quedar concentrados en las instalaciones del Club Regatas de Ensenada en la noche del domingo.

Allí, van a permanecer hasta las primeras horas del lunes, para luego emprender el viaje al reducto del Marrón.