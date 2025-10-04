Un golpe inesperado: Benedetti se pierde lo que resta del año y Estudiantes piensa en Barracas

El Pincha se prepara para un partido fundamental en su camino dentro del Torneo Clausura. Este domingo, desde las 19, enfrentará a Barracas Central en el Estadio UNO, en un choque directo entre dos protagonistas de la Zona A. Estudiantes llega con la ilusión de dar pelea hasta el final y con la necesidad de sumar fuerte en casa, aunque la previa quedó marcada por una noticia que sacudió al plantel.

Gastón Benedetti, una de las grandes figuras albirrojas en los últimos meses, no podrá estar en lo que resta de la temporada. El lateral arrastraba una molestia desde el partido con Flamengo por la Copa Libertadores —donde fue clave con un gol, tuvo otro anulado y falló en la definición por penales— y, tras los estudios realizados, el club confirmó que sufrió un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha.

La lesión lo margina automáticamente del Clausura y lo deja con vistas recién a 2026, cuando podría sumarse a la pretemporada. Una baja sensible para Eduardo Domínguez, que pierde a un jugador polifuncional, con proyección ofensiva y gol, en un momento decisivo del certamen. Benedetti no sumó minutos frente a Newell’s y ahora ya se sabe el motivo: la molestia era más grave de lo pensado.

En paralelo a esta mala noticia, el plantel continúa enfocado en lo inmediato. Barracas Central llega igualado en puntos con Estudiantes en la tabla de la Zona A, lo que le da un condimento especial al cruce en UNO. Será un duelo que puede marcar la recta final de la fase regular y definir posiciones de cara a los playoffs.

Mientras tanto, en el plano internacional, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos de octubre frente a Venezuela (10/10 en Miami) y Puerto Rico (13/10 en Chicago). Entre los 28 futbolistas destacan el regreso de Enzo Fernández, las sorpresas de Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, además de la presencia del ex Estudiantes, Gerónimo Rulli.

Con un ojo en la Albiceleste, pero con la cabeza puesta en el Clausura, Estudiantes sabe que el duelo del domingo será clave. Sin Benedetti, Domínguez deberá rearmar su defensa, pero la mística Pincha promete decir presente en UNO para intentar subirse a lo más alto de la tabla.