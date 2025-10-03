El Pincha busca dar un golpe de autoridad en UNO ante Barracas

Estudiantes encara un nuevo desafío en el Clausura con la mira puesta en los primeros lugares de la Zona A. Después de lo que fue el empate con sabor agridulce ante Newell’s en Rosario, el equipo de Eduardo Domínguez se prepara para recibir este domingo en UNO a Barracas Central, en un duelo que promete ser de los más atractivos de la jornada.

El Pincha llega con 16 puntos y la ilusión de quedarse con una victoria que lo acomode en lo más alto de la tabla. La principal novedad de la semana pasa por el regreso de Guido Carrillo al equipo titular. El delantero, referente del ataque albirrojo, no había sido de la partida en el Parque Independencia por una molestia física que arrastraba desde los choques coperos. Incluso debió infiltrarse para jugar ante Flamengo, lo que llevó al cuerpo técnico a darle descanso frente a la Lepra. Ahora, con la recuperación encaminada, el oriundo de Magdalena volvería a comandar la ofensiva de Estudiantes, sumando presencia y jerarquía en un encuentro clave.

En el horizonte aparece Barracas Central, el otro protagonista de la Zona A. El Guapo también suma 16 unidades, aunque con mejor diferencia de gol, y se presenta como un rival directo en la pelea por los playoffs y por la clasificación a las copas internacionales. El equipo presidido por Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, atraviesa un gran presente: en la tabla general ya se ubica en zona de Copa Sudamericana 2026 y busca seguir consolidándose como uno de los equipos sorpresa del certamen.

El partido tendrá además un condimento especial. Rubén Darío Insúa, hoy entrenador de Barracas, regresará al Estadio Jorge Luis Hirschi. El Gallego, que vistió la camiseta de Estudiantes entre 1986 y 1988, volverá a La Plata para reencontrarse con un público que lo recuerda con cariño, aunque esta vez con la misión de complicar al equipo local. Será su primera visita como DT del Guapo, tras haber enfrentado al Pincha en otras oportunidades, pero siempre en condición de local.

Para Domínguez, la cita del domingo será también una oportunidad de mostrar carácter después de una semana cargada de emociones. Con el dolor aún fresco por la eliminación en la Copa Libertadores, Estudiantes sabe que el Clausura es el gran objetivo inmediato y que sumar de a tres contra Barracas puede ser el impulso que necesita para pelear de lleno por el título y asegurar su lugar en la próxima Libertadores.

UNO volverá a vibrar con un partido de alto voltaje, entre dos equipos que llegan igualados en puntos y con ambiciones claras. El Pincha, con el regreso de Carrillo y el empuje de su gente, buscará un triunfo que lo reafirme como candidato y que lo coloque en la cima de la Zona A. El Guapo, confiado y con Insúa en el banco, quiere dar el golpe y demostrar que está para grandes cosas.

El domingo, el estadio será escenario de un duelo que promete tensión, emociones y, sobre todo, mucho en juego en la recta decisiva del Clausura.