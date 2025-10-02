El Sub 20 volvió a ganar y ya se clasificó a la próxima fase del Mundial de Chile

La Selección Argentina derrotó 4 a 1 a Australia en uno de los partidos de la segunda fecha de la primera instancia del certamen mundialista.

Los tantos de Sarco, Pérez, Subiarbe y Andino en el final del partido le alcanzaron al equipo de Diego Placente para sumar la segunda victoria consecutiva y de este modo acceder a la clasificación a la próxima fase del campeonato.

El equipo nacional arrancó muy firme en el partido y antes de los cinco minutos ya estaba arriba en el marcador ante un equipo australiano que parecía correr atrás de la pelota y tratar de atacar de a ratos.

Argentina manejó la pelota con dinámica y precisión, pero lentamente fue cayendo en la trampa de los australianos, que lograban imponerse con presión y mucha rudeza en la marca.

De todas maneras, sobre el final del primer tiempo el equipo de Placente logró ampliar la diferencia para irse al descanso con dos goles arriba a través de una definición de Pérez que trajo más alivio y justicia por lo que se había observado hasta ese momento.

En la parte final, sin embargo, Australia descontó rápido y puso en aprietos al equipo nacional con tiros libres y remates desde afuera del área que el arquero albiceleste logró contener trasmitiendo seguridad a sus compañeros.

Sobre el final, al igual que la primera fecha y tras una gran jugada de Milton Delgado, Ian Subiabre puso el 3-1 en el marcador y ya en tiempo de descuento Andino decretó la goleada con un verdadero golazo de afuera del área para sellar el partido como una goleada de los de Placente.

La selección fue superior a su rival por tramos demostrando su gran potencial ofensivo y lastimando a la defensa rival cada vez que sus delanteros lograban juntarse.

Ahora la Selección de Placente terminará su participación en la fase de grupos enfrentando el sábado a Italia a partir de las 20, en lo que se presenta como el encuentro más complicado de la primera fase del certamen mundialista.