Estudiantes dejó escapar la victoria en Rosario y se vuelve con sabor amargo

En su visita al Coloso Marcelo Bielsa, Estudiantes de La Plata estuvo a segundos de alcanzar la cima de la Zona A del Clausura. Ganaba 1-0 gracias a un golazo de Eric Meza, pero en el último suspiro Luciano Lollo —exjugador del Pincha— apareció para sellar el empate 1-1 que frustró la ilusión de volver con los tres puntos de Rosario.

El arranque mostró a un Estudiantes que fue creciendo de menor a mayor. Con el correr de los minutos, el equipo de Eduardo Domínguez tomó confianza, manejó la pelota y generó tres situaciones claras que no supo aprovechar. Sin embargo, la falta de eficacia en el área rival le impidió abrir el marcador temprano y le dio vida a una Lepra que, de a poco, emparejó el trámite. Sobre el final de la primera mitad el partido se volvió de ida y vuelta, con chances repartidas, aunque sin contundencia en las áreas.

El Pincha mostró buenos pasajes de fútbol, pero no pudo sostenerlos con regularidad. Esa irregularidad le permitió a Newell’s, sin demasiadas luces, sostenerse en el partido a base de sacrificio y empuje. Estudiantes desperdició la chance de sacar rédito en sus mejores momentos y lo pagó caro.

Los goles recién aparecieron sobre el cierre. Primero, con un regreso soñado: Eric Meza, que volvía a jugar tras su lesión en la ida ante Cerro Porteño, sacó un zurdazo letal que dejó sin chances al arquero rival y desató la locura albirroja. Ese tanto parecía encaminar una victoria que lo depositaba en lo más alto de la tabla.

Pero el fútbol siempre guarda una última palabra. En el descuento, cuando el partido parecía sentenciado, apareció Lollo para amargar al Pincha con un gol que nació más del empuje que de las ideas. El 1-1 cayó como un baldazo de agua fría, justo cuando Estudiantes ya acariciaba la punta de la Zona A.

El empate deja sensaciones encontradas. Por un lado, el equipo de Domínguez sumó un punto que lo mantiene bien ubicado en la tabla. Pero, por otro, la imagen futbolística volvió a mostrar altibajos: buenos pasajes que no logra sostener y baches que terminan costándole caro. Aún así, el Pincha sigue arriba en la pelea y con margen para ir corrigiendo rumbo al tramo final del Clausura.