Turf: Che Vivi busca cerrar este mes con otro éxito frente a El Patio
El Patio viene de fracasar en esta pista pero igualmente será un serio escollo para Che Vivi.
Por Galopón
Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de trece carreras, entre las 13.30 y las 19.30. En el Especial “Haras Don Arcángel” (1.600 mts.), vamos a confiar nuestro voto a Che Vivi por su brillante actualidad, de corto pero interesante recorrido, ya que es titular de cuatro victorias en cinco presentaciones. Solamente falló en su estreno palermitano sobre 1.200 metros, a fines de la temporada pasada. Hubo una pausa de cinco meses para su siguiente participación que fue con victoria en la arena porteña y tras volver a repetir en esa pista, bajó a este hipódromo enhebrando otros dos éxitos, siguiendo el derrotero que le marcaba la categoría. Por eso su entrenador Marcelo Sueldo decidió ascender un peldaño en su campaña y es por eso que hoy inicia el camino jerárquico con la esperanza de continuar la senda exitosa.
Carrera reservada para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el octavo turno de programación, con onces competidores, dispuestos a llevarse los $3.670.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance de Che Vivi, no soslayamos las posibilidades que le caben a El Patio, un ejemplar de neto corte clásico que tras colgarse de la última chapa rentada en la “Carrera de las Estrellas” –a poco más de cinco cuerpos de El Éxito- fracasó en esta pista, en una actuación totalmente anormal, de la que hoy sin dudas va a revertir.
Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego, señores.
Los candidatos de Hoy
1ra.) 6– 3 – 2
2da.) 8 – 3 – 2
3ra.) 4 – 7 - 2
4ta.) 6 – 3 – 2
5ta.) 3 – 1 - 5
6ta.) 2 – 5 – 4
7ma.) 2 – 2 – 8
8va.) 10 – 5 – 6
9na.) 1 – 11 - 10 - 12
10a.) 8 – 4 – 1
11a.) 12 – 4 – 6
12a.) 5 – 9 – 12
13a.) 1 – 11 – 7 -14