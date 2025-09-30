Turf: Che Vivi busca cerrar este mes con otro éxito frente a El Patio

Por Galopón

Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de trece carreras, entre las 13.30 y las 19.30. En el Especial “Haras Don Arcángel” (1.600 mts.), vamos a confiar nuestro voto a Che Vivi por su brillante actualidad, de corto pero interesante recorrido, ya que es titular de cuatro victorias en cinco presentaciones. Solamente falló en su estreno palermitano sobre 1.200 metros, a fines de la temporada pasada. Hubo una pausa de cinco meses para su siguiente participación que fue con victoria en la arena porteña y tras volver a repetir en esa pista, bajó a este hipódromo enhebrando otros dos éxitos, siguiendo el derrotero que le marcaba la categoría. Por eso su entrenador Marcelo Sueldo decidió ascender un peldaño en su campaña y es por eso que hoy inicia el camino jerárquico con la esperanza de continuar la senda exitosa.

Carrera reservada para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el octavo turno de programación, con onces competidores, dispuestos a llevarse los $3.670.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance de Che Vivi, no soslayamos las posibilidades que le caben a El Patio, un ejemplar de neto corte clásico que tras colgarse de la última chapa rentada en la “Carrera de las Estrellas” –a poco más de cinco cuerpos de El Éxito- fracasó en esta pista, en una actuación totalmente anormal, de la que hoy sin dudas va a revertir.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego, señores.

Los candidatos de Hoy

1ra.) 6– 3 – 2

2da.) 8 – 3 – 2

3ra.) 4 – 7 - 2

4ta.) 6 – 3 – 2

5ta.) 3 – 1 - 5

6ta.) 2 – 5 – 4

7ma.) 2 – 2 – 8

8va.) 10 – 5 – 6

9na.) 1 – 11 - 10 - 12

10a.) 8 – 4 – 1

11a.) 12 – 4 – 6

12a.) 5 – 9 – 12

13a.) 1 – 11 – 7 -14