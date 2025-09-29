Argentina fue perjudicado pero mostró coraje y arrancó el Mundial con victoria

Comenzó la Copa del Mundo Sub 20 de Chile para el seleccionado argentino de fútbol. Fue victoria 3-1 para los dirigidos técnicamente por Diego Placente, con un doblete de Alejo Sarco y un tanto de Ian Subiabre, para Cuba descontó Karel Pérez. De esta manera la Albiceleste dio el primer paso con un triunfo en el Grupo D.

Fue un desarrollo realmente llamativo y vibrante en el comienzo, donde el juez Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, de Malasia, perjudicó en dos oportunidades a la Argentina. Primero por la expulsión a Santiago Fernández por una falta de último hombre, muy discutible y con chequeo de la tecnología, y luego con un penal no sancionado por el arquero Yurdy Hodelin.

Sarco, el pibe surgido en Vélez Sarsfield y que se fue libre al Bayern Leverkusen de Alemania encontró dos goles importantes, el segundo de gran factura por lo colectivo y un movimiento implacable en el área para ganar de cabeza. No obstante, en la última jugada del primer tiempo una mala marca en defensa le permitió a los cubanos ponerse en juego.

El segundo tiempo fue bastante pobre, con nuestro país tratando de bajar el ritmo de las acciones, teniendo en cuenta que tenía un hombre menos desde prácticamente el vestuario y que hay muchos partidos en muy pocos días. Sobre el cierre, Subiabre, el delantero de River, sentenció el marcador para darle tranquilidad a la Albiceleste.

No fue el mejor rendimiento de los de Placente, pero el contexto no ayudó, quizás 11 contra 11, la historia hubiera sido diferente y la Argentina se hubiese podido florear, es un escenario que no lo podremos nunca dilucidar.

Finalmente, vale repasar que la próxima presentación del combinado nacional será el miércoles a las 20.00 contra Australia, mientras que la última jornada será el sábado, en el mismo horario, con Italia. Es importante destacar que los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final