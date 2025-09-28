Julián brilló y el Atlético aplastó al Real en el clásico

Atlético de Madrid vivió una noche para el recuerdo: derrotó por 5-2 al Real Madrid en el derbi capitalino, gracias a un Julián Álvarez imperial, que marcó de penal y de tiro libre para inclinar la balanza a favor de los colchoneros.

El encuentro, correspondiente a la fecha 7 de La Liga, comenzó con un ritmo frenético. Robin Le Normand abrió el marcador de cabeza para Atlético, pero los merengues respondieron rápido con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler para darle vuelta al marcador antes del entretiempo.

Sin embargo, Atlético logró empatar gracias a Alexander Sorloth, también en la primera mitad, y lo definió en la segunda parte. Álvarez tomó la rienda: primero desde los 12 pasos, luego con un tiro libre magnífico, y finalmente Antoine Griezmann sentenció el 5-2 con un gol “de postre”.

“Como todos los hinchas, nosotros también estamos muy contentos. Es un día especial, una victoria muy importante, y porque es un derbi. Además, a nosotros nos supone seguir sumando de a tres en nuestra casa y quitarle puntos al líder”, manifestó el atacante del seleccionado argentino de fútbol.

Con este resultado, Atlético sumó 12 puntos en la tabla, mientras que el Real Madrid, que llegaba invicto, queda a seis unidades pero mantiene el liderato.

Ahora será el turno para ambos en la Champions, con el Atlético recibiendo el martes a las 16.00 en el Wanda Metropolitano a Eintracht de Alemania, al tiempo que el Real visitará al Kairat Almaty de Kazajistán en un duro viaje.

Messi sumó 90 minutos en el empate de Inter

En un duelo intenso y parejo, Inter Miami se llevó un empate 1-1 en su visita a Toronto FC, por la trigésima jornada de la Major League Soccer.

El marcador se abrió al filo del descanso: tras un centro preciso de Jordi Alba, Tadeo Allende conectó de cabeza para adelantar a las Garzas. Sin embargo, a los 15 minutos del segundo tiempo, una desconcentración defensiva permitió que Djordje Mihailovic sellara la igualdad para el conjunto canadiense.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul fueron titulares y completaron un partido de alto ritmo, aunque sin lograr inclinar la balanza en el complemento.

Vale mencionar que días anteriores fue Sergio Busquets el que anunció su retiro del fútbol una vez que finalice esta temporada de la MLS. “Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, aseguró con un video a través de redes sociales.