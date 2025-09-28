Rugby: Los Tilos cayó por la mínima y sigue con ilusiones

En un duelo cargado de tensión bajo una intensa lluvia en Barrio Obrero, el puntero CASI derrotó a Los Tilos por 19-18 y aseguró su clasificación a los playoffs del URBA Top 12, un logro que no conseguía desde hace 12 años.

El primer tiempo fue cerrado y friccionado, con marcador en blanco hasta los 25 minutos. La Academia se fue al descanso arriba 10-6, en un trámite con más errores que juego. En el complemento, la historia siguió con la misma tónica hasta que, a falta de 10 minutos, Los Tilos apoyó un try que lo dejó a un punto de distancia. Sin embargo, la defensa visitante resistió cada embate y sostuvo un triunfo que vale boleto a semifinales.

En otro encuentro de la jornada, el SIC superó a San Luis por 21-10 en Boulogne y dio un paso clave en la pelea por clasificar entre los cuatro mejores. Los Maristas, por su parte, quedaron en el penúltimo lugar de la tabla, a solo un punto de Buenos Aires CRC.

Además, La Plata Rugby también fue derrotado por la mínima diferencia en su visita a Buenos Aires CRC y cayó por 13 a 12 y aún no logró cumplir el objetivo de mantenerse en la categoría.

Por otra parte, en la Primera A, Universitario perdió por 29 a 13 en Gonnet frente a Champagnat y quedó a 7 unidades del último de la tabla, San Albano, a falta de tres fechas para el cierre. Por la Tercera División, Albatros llegó a los 90 puntos para liderar desde lejos al imponerse por 59 a 0 ante Porteño.

Los Pumas fueron goleados por Sudáfrica

En Durban, Sudáfrica impuso toda su jerarquía y goleó a Los Pumas por 67-30 en la quinta fecha del Rugby Championship 2025. El equipo de Felipe Contepomi mostró actitud en la primera mitad, donde logró mantenerse en partido, pero en el complemento se vio superado con claridad por los Springboks, que aprovecharon cada error argentino y marcaron diferencias notorias en el juego físico y en la definición.

La derrota dejó al seleccionado nacional sin chances de pelear por el título, que se definirá entre sudafricanos y Nueva Zelanda en la última jornada. La próxima semana, Los Pumas cerrarán su participación en Twickenham ante los Boks, mientras que los All Blacks harán lo propio frente a Australia.